Ténis. João Sousa eliminado no Masters 1.000 de Indian Wells

O número dois português, atual 182.º do "ranking" mundial, ainda venceu o primeiro "set" no "tie-break" por 7-6 (7-5), numa partida em que entrou logo a perder o seu serviço para Nishikori, atual 53.º da hierarqiua mundial, mas conseguiu recuperar, devolvendo o "break" no oitavo jogo, para empatar na altura 4-4.

O jogador luso sofreu então uma quebra no final do segundo "set", que perdeu por 6-3, tendo depois corrido atrás do resultado no terceiro parcial, no qual sofreu logo duas quebras de serviço, mas já não foi a tempo de dar a volta, perdendo por 6-2, num embate que durou 2:24 horas.