Ténis. João Sousa perde a abrir o torneio de Lyon

O vimaranense, número 110 do "ranking" ATP, foi derrotado por um adversário que figura no 129.º lugar na hierarquia mundial, com os parciais de 6-3 e 7-6 (10-8), ao fim de uma hora e 36 minutos.



Depois de registar as duas primeiras vitórias consecutivas da época na fase de qualificação, João Sousa, de 32 anos, ainda teve quatro oportunidades de forçar o terceiro parcial, mas não conseguiu aproveitar e a segunda partida acabou por ser decidida no "tie-break", após salvar também três "match points".



Uma vez eliminado em Lyon, João Sousa segue agora para Parma, onde vai disputar o "qualifying" do ATP 250 local, enquanto Kamil Majchrzak vai defrontar na fase seguinte da prova o vencedor do encontro entre o francês Benjamin Bonzi (115.º ATP) e o russo Karen Khachanov (26.º ATP).