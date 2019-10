Ténis. João Sousa sobe dois lugares para o 60.º posto do "ranking"

O tenista natural de Guimarães permanece com o estatuto de número um nacional, à frente de Pedro Sousa, que caiu 11 lugares para o 127.º posto, e João Domingues, que desceu oito posições para o 196.º.Frederico Silva subiu quatro posições para o 202.º enquanto Gonçalo Oliveira desceu o mesmo número de lugares para o 265.º posto. Gastão Elias permanece no 378.º lugar.A hierarquia continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic, que é seguido pelo espanhol Rafael Nadal e pelo suíço Roger Federer, segundo e terceiro classificados, respetivamente.A queda do japonês Kei Nishikori do oitavo para o 11.º posto promoveu as subidas do russo Karen Kachanov ao oitavo lugar e do italiano Matteo Berrettini ao nono, naquela que é a melhor classificação do recém semifinalista do torneio de Viena.





Ashleigh Barty segura liderança feminina







No "ranking" feminino, a australiana Ashleigh Barty permanece no topo, à frente da checa Karolina Pliskova, segunda, e da japonesa Naomi Osaka, terceira.A maior subida no topo foi alcançada pela suíça Belinda Bencic, que subiu ao sétimo lugar, enquanto a ucraniana Elina Svitolina caiu do quarto para o oitavo posto, em benefício da canadiana Bianca Andreescu, da romena Simona Halep e da checa Petra Kvitova, quarta, quinta e sexta classificadas, respetivamente.

A portuguesa mais bem classificada continua a ser Francisca Jorge, no 525.º lugar.