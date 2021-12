Ténis. Nuno Borges apura-se para as "meias" do torneio de Antália

O tenista português Nuno Borges qualificou-se para as meias-finais do torneio de Antália, ao vencer em dois "sets" o dominicano Nick Hardt, em encontro dos "quartos" da prova turca do circuito Challenger, em terra batida.