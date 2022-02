O espanhol Pedro Martínez, 72.º do ranking mundial de ténis, venceu no domingo o torneio de Santiago, no Chile, ao impor-se na sua segunda final frente ao argentino Sebastian Baez, 78.º da hierarquia.

Depois de ter perdido o encontro decisivo de Kitzbuhel, em 2021, Martínez, de 24 anos, somou o primeiro título da carreira, com o triunfo por 4-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 44 minutos, frente a Baez, que, aos 21 anos, disputou a sua primeira final.