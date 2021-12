Ténis. Peng Shuai nega ser vítima de abuso sexual e culpa "mal-entendidos"

"Nunca falei ou escrevi sobre alguém que me tenha agredido sexualmente", declarou Peng ao Lianhe Zaobao, um meio de comunicação de Singapura, no domingo.







"Trata-se da minha privacidade pessoal. Acho que tem havido muitos mal-entendidos. Portanto, não devia haver uma interpretação distorcida aqui".

As declarações da tenista foram gravadas em vídeo, nos seus primeiros comentários à comunicação social internacional desde que fez as polémicas acusações. A tenista esteve em Xangai, no fim de semana, a participar num evento com outras estrelas do desporto chinês, como o antigo jogador de basquetebol Yao Ming., respondeu, parecendo intrigada no vídeo agora publicado.No entanto, mantém-se o ceticismo sobre a liberdade de Peng e se terá sido autorizada a comunicar, assim como os apelos para que se investigue o caso.

Tenista justifica equívocos com inglês não "muito bom"

“foi bom ver novamente Peng Shuai num ambiente público” e que esperam que “ela esteja bem”. Entretanto, esta segunda-feira, um porta-voz da WTA disse à CNN que

Recorde-se que na sua declaração de novembro, Peng revelou que teve um caso durante anos com o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli, de quem teria sido vítima de abuso sexual numa ocasião.A discussão sobre a relação de Peng e Zhang foi rapidamente censurada nas redes sociais chinesas e a publicação apagada.A seguir, Peng desapareceu da vista do público durante mais de duas semanas, o que levou as maiores estrelas do ténis do mundo e as Nações Unidas a exigirem respostas sobre o seu paradeiro, assim como uma investigação completa sobre as alegações contra Zhang.Perante a crescente preocupação global, os órgãos de comunicação controlados pelo Governo chinês divulgaram várias fotos e vídeos de Peng como "prova de vida" da tenista.Nesta recente aparição pública,Nessa carta,, cujas imagens e vídeos foram distribuídas, mais uma vez através dos meios de comunicação e jornalistas próximos do governo, nos dias seguintes.Além disso, Peng realizou uma videochamada com Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), na qual relatou que estava bem e que estava em Pequim, insistindo mais uma vez para que a sua privacidade fosse respeitada.





Esta nova aparição de Peng Shuai, gravada em vídeo e divulgada pela comunicação social internacional, acontece poucos meses antes da realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, evento sobre o qual vários países ocidentais já afirmaram ir boicotar devido ao histórico de violações dos Direitos Humanos da China.

O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou, entretanto, que o Governo espera que as "especulações maliciosas" sobre o bem-estar e o paradeiro de Peng acabem e pedem que o assunto não seja politizado, visto que "não é uma questão diplomática".