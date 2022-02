Ténis. Reilly Opelka conquista torneio de Dallas

O 23.º jogador mundial triunfou com os parciais de 7-6 (7-5) e 7-6 (7-3), após uma hora e 52 minutos, e ergueu o terceiro troféu da carreira no circuito ATP, após os conquistados em Nova Iorque (2019) e Delray Beach (2020).Antes de bater o 54.º classificado da hierarquia ATP, Opelka já tinha feito história, ao protagonizar nas "meias" do torneio norte-americano, juntamente com John Isner, o mais longo "tie-break" (24-22) desde que começou o ATP Tour em 1990.No sábado, num embate em que salvou 11 "set points", um no primeiro "set" e 10 no segundo, o norte-americano de 24 anos só logrou bater Isner, 26.º, ao oitavo "match point", e depois de 26 pontos consecutivos conquistados pelo jogador que servia.

O segundo cabeça de série do torneio, autor de 39 ases, um recorde em dois "sets" desde que a partir de 1991 esta estatística começou a ser analisada, acabou por vencer por 7-6 (9-7) e 7-6 (24-22), em duas horas e três minutos.