Ténis. Roger Federer falha Masters 1.000 de Paris para se poupar

"Estou extremamente dececionado por ter de me retirar do Masters de Paris, mas tenho de me poupar, porque quero jogar o máximo possível no ATP Tour", disse Federer, de 38 anos, no dia seguinte à sua 10.ª conquista do torneio de Basileia.



O tenista pediu ainda desculpa aos adeptos franceses, com a promessa de que os vai reencontrar no próximo ano em Roland Garros.



"Estou obviamente desapontado com esta desistência (de Roger Federer) e especialmente pelo público", comentou o diretor do torneio, Guy Forget, salientando que a edição de 2019 irá ser "emocionante" e "cheia de desafios".