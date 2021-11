Ténis. Swiatek despede-se das WTA Finals com vitória sobre Badosa

Swiatek, que com 20 anos era a mais jovem entre as oito tenistas da competição a decorrer na cidade mexicana de Guadalajara, estava já afastada das meias-finais, depois de ter perdido os primeiros dois encontros do grupo Chichén Itzá, mas neste jogo demonstrou toda a sua qualidade com um triunfo por 7-5 e 6-4, em uma hora e 40 minutos, frente a Badosa.Apesar da derrota, a espanhola, que segunda-feira festejou 24 anos, terminou a fase de "round robin" como vencedora da "poule" e vai defrontar a sua compatriota Garbiñe Muguruza nas meias-finais da WTA Finals.

Aryna Sabalenka e Maria Sakkari discutem a outra vaga das "meias", com a vencedora a defrontar Anett Kontaveit.