Ténis. Thiem nas meias-finais das ATP Finals, Djokovic e Federer decidem outra vaga

Na segunda jornada do Grupo Bjorn Borg, Thiem, quinto do "ranking" mundial e que já tinha batido Federer, voltou a triunfar, desta feita perante Djokovic, segundo da hierarquia, por 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (7-5), em duas horas e 48 minutos.Depois de ter perdido o primeiro "set" no "tie-break", Thiem entrou no segundo a quebrar o serviço do sérvio, logo no segundo jogo, vantagem que conseguiu manter até final do parcial.No último "set", o austríaco quebrou por duas vezes o serviço ao sérvio, mas permitiu que Djokovic recuperasse das duas vezes, a segunda das quais quando Thiem servia para fechar o encontro.No "tie-break" foi Djokovic a entrar melhor, muito por culpa dos erros de Thiem, que "ofereceu" o 3-0, mas acabou por recuperar e vencer ao segundo "match point" que dispôs.Este foi o quarto triunfo de Thiem em 10 encontros com Djokovic e o primeiro em piso rápido.





Seguem-se Djokovic e Federer







Com Thiem já apurado, graças aos dois triunfos, Djokovic e Federer defrontam-se na quinta-feira, num encontro que vai definir o outro semifinalista e que porá frente a frente os dois tenistas pela 49.ª vez, com vantagem do sérvio, com 26 triunfos contra 22 do suíço.Obrigado a vencer para se manter na luta pelo apuramento, Federer, terceiro do mundo, derrotou Matteo Berrettini, oitavo, por 7-6 (7-2), 6-3, em uma hora e 18 minutos, um resultado que eliminou o italiano.No primeiro "set", os dois tenistas mostraram-se muito fortes nos respetivos serviços, com Federer a dispor da única oportunidade para quebrar o "saque" do adversário no 12.º e último jogo.Contudo, Berrettini salvou o "break point" e levou o parcial para o "tie break", no qual o helvético foi claramente superior.Federer entrou no segundo "set" a quebrar o serviço do italiano, repetindo o "break" no derradeito jogo de serviço, mantendo-se invicto em encontros da segunda jornada das ATP Finals.No segundo encontro entre os dois tenistas, Berrettini conseguiu melhorar a prestação em relação à derrota em Wimbledon, em que Federer venceu por 6-1, 6-2, 6-2.