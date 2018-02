Tenista checa Petra Kvitova conquista torneio de São Petersburgo

Jason Lee - Reuters 04 Fev, 2018, 16:22 | Ténis





Kvitova superou a detentora do título e quarta cabeça de série em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-2, num embate que durou uma hora e cinco minutos.



A tenista checa, de 27 anos, conta no seu currículo com dois títulos do 'Grand Slam', ambos conquistados na relva de Wimbledon, em 2011 e 2014.