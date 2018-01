Tenista espanhol Roberto Bautista Agut vence torneio de Auckland

Lusa 13 Jan, 2018, 12:12 | Ténis

É o sétimo título da carreira do tenista espanhol, que nos anteriores confrontos com Del Potro tinha um ‘saldo’ negativo de três derrotas e apenas uma vitória.



No Open da Austrália, primeiro torneio do ‘Grand Slam’ da época, com início marcado para segunda-feira, Bautista Agut defronta na priemira ronda o seu compatriota Fernando Verdasco, enquanto Del Potro encontrará o norte-americano Frances Tiafoe.