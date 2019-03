Tenista Frances Tiafoe fecha "melhor quadro de sempre" do Estoril Open

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 13:51 | Ténis

Tiafoe, 34.º do ranking da ATP, derrotado na final do ano passado pelo português João Sousa, foi o último nome a ser anunciado de uma lista que inclui, pela primeira vez, dois jogadores do ‘top 10’ mundial, o sul-africano Kevin Anderson (sétimo da hierarquia) e o grego Stefanos Tsitsipas (10.º).



A quinta edição da prova portuguesa, que vai decorrer no Clube de Ténis de Estoril, entre 27 de abril e 05 de maio, contará também dois jogadores do ‘top 20’ do ranking da ATP: o italiano Fabio Fognini (17.º) e o francês Gael Monfils (20.º).



A lista de 19 jogadores com entrada direto no torneio, de categoria ATP 250, tem vindo a ser divulgada e também João Sousa, detentor do título e único português a figurar no ‘top 100’ mundial, na 41.ª posição.



“Convém realçar a qualidade intrínseca do elenco, com dois jogadores do ‘top 10’ mundial pela primeira vez (uma raridade num evento ATP 250), cinco campeões de torneios em 2019 e a estreia de dois dos maiores ‘entertainers’ do circuito no Clube de Ténis do Estoril: Gael Monfils e Fabio Fognini, atualmente ambos no ‘top 20’”, referiu o diretor do torneio, em comunicado.



João Zilhão destacou ainda um facto inédito e pediu o apoio do público para João Sousa: “Teremos também a situação inédita de vermos, pela primeira vez, um português defender o seu título num torneio do ATP Tour em Portugal e contamos com o público nacional para o apoiar nessa missão”.



De acordo com a organização, o quatro principal de 28 jogadores fica completo com quatro da fase de qualificação, três ‘wild cards’ e dois ‘special exempt’.



A prova será apresentada em 27 de março, na Universidade Nova, em Carcavelos, dia em que serão anunciados os nomes dos jogadores que beneficiarão de ‘wild cards’.