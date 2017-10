Tenista Gastão Elias conquista `challenger` de Campinas

Lusa 08 Out, 2017, 21:03 | Ténis

Depois de perder o primeiro 'set', por 6-3, o português, 145.º do 'ranking' mundial, deu a volta ao encontro frente ao argentino, 135.º do mundo, e venceu os dois parciais seguintes por 6-3, 6-4, triunfando ao final de duas horas e nove minutos.



Elias não entrou bem no encontro e cedeu o seu serviço no quarto jogo do primeiro 'set' e, apesar de ter tido uma oportunidade de devolver o 'break', acabou por perder o primeiro parcial.



No segundo 'set', os dois tenistas trocaram 'breaks', mas acabou por ser mais forte o tenista português, que quebrou o serviço três vezes ao seu adversário.



Na 'negra', Gastão Elias esteve a perder por 3-0, mas conseguiu recuperar e acabou por conseguir o 'break' decisivo no penúltimo jogo do encontro.



Este foi o sétimo título no circuito 'challenger' para Gastão Elias, que disputava a sua 16.ª final, segunda deste ano, e não erguia qualquer troféu desde maio de 2016, quando triunfou em Mestre, Itália.



Gastão Elias desempatou ainda o confronto direto com Renzo Olivo, depois de ter vencido dois dos anteriores quatro encontros com o argentino, sempre em torneios do circuito 'challenger' ou em fases de qualificação de provas do ATP.