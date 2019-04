Tenista Gonçalo Oliveira segue para os oitavos do torneio de Anning

Lusa Comentários 16 Abr, 2019, 12:12 | Ténis

Gonçalo Oliveira, 295.º classificado do ‘ranking’ mundial, impôs-se em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (10-8) e 6-3, a um tenista que está posicionado muitos lugares acima na hierarquia da ATP, no 215.º posto, após duas horas de confronto.



O triunfo no primeiro encontro com Ze Zhang permitiu a Gonçalo Oliveira apurar-se para os oitavos de final do torneio chinês em terra batida, nos quais vai defrontar o vencedor do embate entre o taiwanês Jason Jung, quarto pré-designado e número 134.º do mundo, e o bielorrusso Uladzimir Ignatik, 239.º classificado do ranking.