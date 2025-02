Tenista Jaime Faria eliminado nos quartos de final de Santiago

O jovem lisboeta, de 21 anos, que ocupa o 87.º lugar no `ranking` mundial, perdeu na terra batida do Chile diante de Djere (103.º ATP) ao cabo de duas horas e 43 minutos, com os parciais de 7-6 (7-5), 4-6 e 6-4, após uma dura batalha.

Depois de deixar escapar o `set` inaugural no `tie-break`, o número dois nacional, que foi assistido ao pé esquerdo, após sofrer uma quebra de serviço (3-4) na segunda partida, conseguiu recuperar, devolver o `break` e, no 10.º jogo, obrigar o adversário, de 29 anos, a um terceiro `set`.

Na hora de todas as decisões, Faria não entrou bem, cedeu o seu jogo de serviço e, apesar de ter quebrado o sérvio, antigo top 30 mundial, para restabelecer a igualdade no marcador (2-2), não foi capaz de evitar novo `break` logo de seguida.

Jaime Faria, que conseguiu converter apenas três oportunidades de `break`, das 14 de que dispôs, perdeu assim a oportunidade de se estrear nas meias-finais de um torneio ATP, depois de na semana passada ter sido ultrapassado pelo italiano Camilo Ugo Carabelli, em dois `sets`, no ATP 500 do Rio de Janeiro.

Já Laslo Djere, detentor de dois títulos ATP, conquistados na terra batida do Rio de Janeiro, em 2019, e da Sardenha, em 2020, fica a aguardar pelo desfecho do encontro entre os argentinos Francisco Cerundolo (26.º ATP) e Tomas Marti Etcheverry (43.º) para conhecer o próximo adversário