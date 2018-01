Tenista João Sousa atinge pior "ranking" desde 2013

Mário Aleixo - RTP 15 Jan, 2018, 10:39 / atualizado em 15 Jan, 2018, 10:41 | Ténis

João Sousa, o único português a disputar o Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, não estava abaixo do lugar 70 desde 23 de setembro de 2013, altura em que ocupava a posição 77.



Em 29 de setembro de 2013, João Sousa venceu em Kuala Lumpur o seu primeiro título ATP e subiu ao lugar 51, tendo conseguido em 16 de maio de 2016 a sua melhor classificação de sempre, um 26º lugar.



No "top 10", que é liderado por Rafael Nadal, o suíço Stan Wawrinka, que regressou à competição no Open da Austrália depois de uma ausência de seis meses, subiu do nono ao oitavo lugar, por troca com o norte-americano Jack Sock.



O argentino Juan Martin del Potro subiu dois lugares, ocupando agora a 10ª posição da tabela, na qual o suíço Roger Federer mantém o segundo posto, e o búlgaro Grigor Dimitrov o terceiro.



Gastão Elias, Pedro Sousa, João Domingues e Gonçalo Oliveira subiram todos uma posição, ocupando os lugares 113, 124, 170 e 202, respetivamente.



No "ranking" feminino, liderado pela romena Simona Halep, Michelle Larcher de Brito subiu dois lugares e continua a ser a portuguesa mais bem classificada, ocupando a posição 354.