João Sousa sobe dois lugares no ranking, Pedro Sousa sai do `top 100`

Lusa Comentários 25 Fev, 2019, 11:56 / atualizado em 25 Fev, 2019, 11:56 | Ténis

Depois de na semana passada ter sido afastado na segunda ronda no Rio de Janeiro, João Sousa joga esta semana no torneio de São Paulo, no qual se tornou o primeiro português a alcançar o estatuto de primeiro cabeça de série numa prova do ATP.



Na tabela divulgada hoje, Pedro Sousa, que também marcará presença no torneio paulista, saiu dos 100 primeiros colocados, no qual tinha entrado há duas semanas (99.º), passando a ocupar a posição 101.



João Domingues subiu quatro postos, para o 212.º, Gonçalo Oliveira passou do lugar 290 para o 288 e ultrapassou Gastão Elias, que protagonizou uma descida de 35 posições, até à 297.ª posição.



A tabela, que continua a ser liderada por Djokovic, seguido do espanhol Rafael Nadal e do alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro, respetivamente, não sofreu mexidas no ‘top 10’.



O grego Stefano Tsitsipas, que no domingo venceu o cazaque Mikhail Kukushkin na final do torneio de Marselha, protagonizou a primeira mexida da tabela, subindo do 12.ª para o 11.º posto.



Na hierarquia feminina, a checa Petra Kvitova, derrotada no domingo na final do torneio do Dubai, pela suíça Belinda Bencic, subiu do quarto para o terceiro lugar, por troca com a norte-americana Sloane Stephens.



A tabela é liderada pela japonesa Naomi Osaka, seguida da romena Simona Halep.