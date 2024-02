Cerca de três semanas após ter sido eliminada na terceira ronda do Open da Austrália, Ostapenko atingiu a final do torneio austríaco, em que se impôs à 21.ª classificada do ranking WTA pelos parciais de 6-2 e 6-3, num encontro que durou uma hora e 11 minutos.



Este foi o oitavo troféu conquistado pela tenista letã na carreira, sendo o principal destaque o triunfo alcançado no ‘major’ de Roland Garros, em 2017.