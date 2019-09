Tenista luso João Sousa qualifica-se para a segunda ronda em Chengdu

Lusa Comentários 25 Set, 2019, 10:20 | Ténis

O vimaranense, 62.º do ‘ranking’ mundial, bateu Chung, 145.º do mundo e que recebeu um ‘wild card’ para este torneio, por 1-6, 6-3 e 6-4, em uma hora e 39 minutos.



João Sousa, que na última semana chegou às meias-finais em São Petersburgo, irá defrontar na segunda ronda o canadiano Félix Auger-Aliassime, 20.º do ‘ranking’ mundial e segundo cabeça de série no torneio.



Será o primeiro confronto entre João Sousa e Auger-Aliassime, de apenas 19 anos e este ano finalista vencido em Estugarda, Lyon e Rio de Janeiro.