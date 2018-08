Tenista Pedro Sousa na segunda final em duas semanas

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 16:02 | Ténis

Pedro Sousa, 166.º da hierarquia ATP, alcança assim, no intervalo de uma semana, a sua segunda final de um torneio de ter disputado no último domingo a final em Liberec, na República Checa, que perdeu frente ao eslovaco Andrej Martin.



No domingo, em Pullach, na Alemanha, o tenista português vai disputar a final com o vencedor do encontro entre o alemão Jan-Lennard Struff, primeiro cabeça de série e 56.º ATP, e o eslovaco Martin Klizan, quinto favorito e 77.º do mundo.