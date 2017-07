Tomas Berdych nas meias-finais, após abandono de Novak Djokovic

Lusa 12 Jul, 2017, 18:31 | Ténis

No momento do abandono de Djokovic, Berdych liderava a partida com um `set` de vantagem, venceu o primeiro parcial por 7-6 (7-1), e com 2-0 no segundo, altura em que o sérvio, que já vinha apresentando queixas no ombro direito, abandonou.

Nas meias-finais, Berdych vai medir forças com o vencedor do encontro entre o suíço Roger Federer, quinto do mundo, e o canadiano Milos Raonic, sexto.