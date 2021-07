Tóquio2020. Pedro Sousa e João Sousa vão disputar torneio de pares

”, lê-se no comunicado do COP.João Sousa, número um nacional, vai ser o primeiro português a disputar dois quadros de singulares em Jogos Olímpicos, ao repetir a presença do Rio2016, onde Portugal esteve também representado por Gastão Elias.Sousa e Elias alcançaram o nono lugar no torneio de pares do Rio2016, naquele que foi o melhor resultado de tenistas lusos em Jogos, tendo ambos terminado no 17.º lugar em singulares.Bernardo Mota é o tenista luso com mais presenças olímpicas, com a disputa do quadro de pares em Barcelona1992, onde também competiu em singulares, Atlanta1996 e Sydney2000, esta última com Nuno Marques, depois das duas primeiras com Emanuel Couto.Pedro Sousa já tinha assegurado a estreia em Jogos Olímpicos, graças à vaga continental atribuída à Europa, ao ocupar o 108.º lugar do "ranking" em 14 de junho, data de fecho da qualificação.No entanto, face às desistências entretanto ocorridas, João Sousa, que na altura era o número dois português, no 109.º posto da hierarquia mundial, "herdou" esta vaga, ascendendo Pedro Sousa para o "ranking" de qualificação direta.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, estando a competição do ténis programada para o período entre 24 de julho e 1 de agosto.