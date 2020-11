Tsitsipas elimina Rublev e apura Thiem nas ATP Finals

O campeão em título pareceu perto de um triunfo fácil, depois de conquistar o primeiro parcial em apenas 20 minutos, mas precisou de suar – e de um erro do seu adversário – para vencer o seu segundo encontro no grupo Londres2020, por 6-1, 4-6 e 7-6 (8-6), em uma hora e 56 minutos.



Com a sua vitória, o sexto jogador mundial não só garantiu a eliminação na fase de "round robin" de Rublev – tem duas derrotas em outros tantos encontros -, como "ofereceu" a qualificação para as meias-finais ao austríaco Dominic Thiem, que horas antes derrotou Rafael Nadal, por 7-6 (9-7) e 7-6 (7-4), em duas horas e 26 minutos.



O grego irá agora disputar um lugar nas "meias" das ATP Finals com o espanhol, número dois mundial, no encontro da terceira e última ronda do "round robin" do grupo Londres2020, que vai opor os dois na quinta-feira, na O2 Arena de Londres.



E a história até poderia ter sido bem diferente se o estreante Rublev, oitavo no "ranking" ATP, não tivesse cometido uma dupla falta quando servia, com 6-5 a seu favor no "tie-break" do último "set", para fechar o encontro, desperdiçando um "match point" num momento que se revelou crucial para o desfecho do encontro.



“Foi um jogo inacreditável da parte dos dois. Produzimos um ténis fantástico. Estou muito feliz por ter mostrado determinação e por não ter desistido quando ele dispôs de um 'match point'”, disse Tsitsipas imediatamente após ter conseguido a vitória.