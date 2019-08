US Open de ténis faz primeira seleção de valores

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2019, 07:55 / atualizado em 28 Ago, 2019, 07:55 | Ténis

Numa sessão diurna em que três jogadores do top-10 mundial foram eliminados - Dominic Thiem (4.º ATP), Stefanos Tsitsipas (8.º) e Roberto Bautista Agut (10.º) -, João Sousa viveu um regresso igualmente infeliz a Flushing Meadows, onde defendia a presença nos oitavos de final.



O número um português e 44.º colocado no "ranking" ATP perdeu de entrada frente ao australiano Jordan Thompson, a disputar pela quarta vez o último torneio do "Grand Slam" da temporada, em três "sets", com parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e sete minutos.



Com base nas estatísticas globais, o desaire do vimaranense, que há um ano foi travado pelo campeão Novak Djokovic nos oitavos de final, explica-se pelos 34 erros não forçados face aos 17 "winners" e cinco "ases", num encontro em que só dispôs de uma oportunidade de "break" e falhou.



Já o australiano assinou 29 pontos ganhantes, anulados pelo mesmo número de erros não forçados, e três "ases" para marcar encontro com o italiano Matteo Berrettini, que derrotou o francês Richard Gasquet, por 6-4, 6-3, 2-6 e 6-2.



Ao contrário de Sousa, de 30 anos, o alemão Alexander Zverev conseguiu sobreviver ao primeiro teste, embora tenha sido obrigado a jogar cinco "sets", e afastou o moldavo Radu Albot, por 6-1, 6-3, 3-6, 4-6 e 6-2. Após o triunfo conquistado em três horas e 10 minutos, o número seis mundial marcou encontro com o vencedor do desafio entre o croata Ivo Karlovic e o norte-americano Frances Tiafoe.



Dominic Thiem cedeu



Naomi Osaka em apuros



Sorte bem distinta teve o austríaco Dominic Thiem, que cedeu perante o italiano Thomas Fabbiano (87.º ATP), por 6-4, 3-6, 6-3 e 6-2, seguindo as pisadas do grego Stefanos Tsitsipas, que não conseguiu evitar a derrota ante o russo Andrey Rublev (43.º ATP) em quatro "sets", com parciais de 6-4, 6-7 (5-7), 7-6 (9-7) e 7-5, em quase quatro horas de desafio.Já o espanhol Roberto Bautista Agut foi eliminado pelo cazaque Mikhail Kukushkin (47.º ATP), por 3-6, 6-1, 6-4, 3-6 e 6-3.Na competição feminina, a japonesa e campeã em título, Naomi Osaka, encontrou muitas dificuldades para bater a russa Anna Blinkova, que chegou a ter uma vantagem de 3-0 no primeiro parcial e venceu o segundo "set". A número um mundial foi, ainda assim, capaz de dar a volta e, em três partidas, com os parciais de 6-4, 6-7 (5-7) e 6-2, acedeu à segunda ronda para defrontar a polaca Magda Linette (53.ª WTA).À semelhança de Osaka, a romena Simona Halep, número quatro do "ranking" mundial e campeã de Wimbledon este ano, também foi obrigada a jogar três "sets" com a norte-americana Nicole Gibbs (135.ª WTA) para assegurar a continuidade em Nova Iorque, por 6-3, 3-6 e 6-2.A checa Petra Kvitova (6.ª WTA), por sua vez, protagonizou uma estreia bem mais tranquila e eliminou a compatriota Denisa Allertova (280.ª WTA), por 6-2 e 6-4, antes de desafiar a alemã Andrea Petkovic na fase seguinte.