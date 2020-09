US Open: Djokovic vence Jan-Lennard Struff e segue para a quarta ronda

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do ‘ranking' mundial, qualificou-se para a quarta ronda do ‘Grand Slam’ norte-americano US Open, depois de vencer o alemão Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 e 6-1.