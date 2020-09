US Open: Medvedev nos quartos de final após derrotar Frances Tiafoe

Medvedev, de 24 anos, precisou de pouco mais de hora e meia para derrotar por 6-4, 6-1 e 6-1 o tenista norte-americano, de 22 anos, 82.º do 'ranking' mundial.



O russo, que ainda não perdeu qualquer 'set', disse que a rapidez com que venceu o encontro é motivo para estar feliz, uma vez que lhe permite fazer a gestão do esforço, sobretudo quando se está a disputar um 'Grand Slam'.



O próximo adversário de Medvedev é o compatriota Andrei Rublev, 10.º cabeça de série, que alcança os quartos de final pela segunda vez nos últimos três anos, após vencer por 4-6, 6-3, 6-3 e 6-3 o italiano Matteo Berrettini, 6.º cabeça de série do torneio.



Medvedev, que no ano passado disputou a final, perdeu então em cinco 'sets' para o espanhol Rafael Nadal.