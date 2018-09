US Open: Nadal sofre para "seguir" Stephens rumo aos oitavos

Lusa Comentários 01 Set, 2018, 08:29 | Ténis

O número um mundial e tricampeão do US Open, último 'major' da temporada, precisou de quatro horas e 22 minutos para levar de vencida o russo de 22 anos, pelos parciais de 5-7, 7-5, 7-6 (9-7) e 7-6 (7-3), naquela que foi a sua primeira presença na terceira ronda em Nova Iorque.



Depois de ameaçar nas meias-finais de Toronto, Khachanov (26.º ATP) conseguiu finalmente vencer um 'set' ao esquerdino maiorquino nos quatro encontros disputados entre ambos e, não fossem as nove duplas faltas em momentos cruciais e 55 erros não forçados, amenizados com 22 'ases' e 66 'winners', e poderia ter criado ainda maiores dificuldades.



Rafael Nadal, que chegou a ser assistido em 'court' no final do primeiro 'set' para colocar uma faixa no joelho direito, conseguiu contrapor com 49 'winners' face aos 38 erros não forçados para agendar novo desafio em Nova Iorque - onde as altas temperaturas foram amenizadas com alguma chuva esta sexta-feira - com o georgiano Nikoloz Basilashvili, que bateu o argentino Guido Pella por 6-3, 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4).



O austríaco e número nove mundial, Dominic Thiem, foi 'surpreendido' de entrada por Taylor Fritz, que venceu o primeiro parcial, mas depois deu a volta e assegurou a quarta ronda ao cabo dos parciais 3-6, 6-3, 7-6 (7-5) e 6-4, em três horas e 19 minutos.



Depois da derrota em Flushing Meadows há um ano na segunda ronda, a história voltou a repetir-se e Thiem, além de aumentar para duas vitórias no confronto direto com Fritz, alcançou o acesso aos oitavos de final que irá disputar com o finalista do US Open em 2017, o sul-africano Kevin Anderson, após a vitória deste sobre o canadiano Denis Shapovalov, por 4-6, 6-3, 6-4, 4-6 e 6-4.



Entre as senhoras, Sloane Stephens deu mais um passo importante na defesa do título, ao bater a bielorrussa e duas vezes finalista do US Open, Victoria Azarenka, pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 46 minutos.



A terceira cabeça de série deixou para trás a antiga número um mundial e detentora de dois 'majors' (Open da Austrália em 2012 e 2013), que falhou a presença no US Open de 2017 por estar envolvida numa batalha legal pela custódia do filho, para assegurar uma vaga na fase seguinte frente à belga Elise Mertens, 15.ª pré-designada.



A ucraniana Elina Svitolina, sétima cabeça de série, também afastou a chinesa Qiang Wang, por duplo 6-4, e marcou encontro na quarta ronda com a letã Anastasija Sevastova (18.ª WTA), que chegou aos quartos de final nos últimos dois anos.