US Open. Sloane Stephens lidera favoritos rumo à 3.ª ronda

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Ago, 2018, 07:32 / atualizado em 30 Ago, 2018, 07:32 | Ténis

A número três mundial Sloane Stephens, de 25 anos, abriu a jornada em pleno Arthur Ashe Stadium, onde passou por apuros para levar a melhor na defesa do título do US Open diante da "qualifier" ucraniana Anhelina Kalinina.



Aos 38 anos e na condição de 16.ª pré-designada, Venus Williams continua a somar vitórias em Nova Iorque, desta feita ante Camila Giorgi (40.ª WTA). A bicampeã do US Open (2000 e 2001) fechou o confronto com a italiana e quartofinalista de Wimbledon em dois "sets", por 6-4 e 7-5.



Tal como as norte-americanas, Stan Wawrinka, campeão do US Open em 2016, também chegou a tremer frente ao jovem Ugo Humbert, de 20 anos, que registou 11 "ases" e 39 "winners", ofuscados por 42 erros não forçados.



No regresso a Flushing Meadows dois anos depois - falhou a edição de 2017 por lesão e cirurgia ao joelho esquerdo -, o suíço e antigo top-5 mundial precisou de quatro "sets" para eliminar o "qualifier" francês e 139.º ATP, pelos parciais de 7-6 (7-5), 4-6, 6-3 e 7-5, em três horas e 20 minutos.



Depois de colocar um ponto final na primeira participação de Humbert no US Open, Wawrinka (101.º ATP), de 33 anos, vai encontrar o canadiano Milos Raonic na terceira ronda.



Juan Martin del Potro, campeão em Flushing Meadows em 2009, não fugiu à nota dominante do dia e, após dois primeiros "sets" sem percalços, vacilou no terceiro e precisou de um "tie-break" para bater o norte-americano Denis Kudla, por 6-3, 6-1 e 7-6 (7-4).





Após uma ausência de dois anos por lesão no pulso esquerdo, o argentino, de 29 anos, que regressou ao circuito em 2017 e atingiu as meias-finais do US Open em 2017, irá medir forças com o vencedor do desafio entre o britânico Andy Murray e o espanhol Fernando Verdasco.