US Open: Stephens, Del Potro e Isner regressam aos quartos de final

Lusa Comentários 03 Set, 2018, 13:01 | Ténis

Juan Martin del Potro continuou sem perder na quarta ronda, ao bater o croata Borna Coric, no Arthur Ashe Stadium, em três ‘sets’, pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-1, para regressar aos quartos de final pelo terceiro ano consecutivo.



"Penso que vencer em três ‘sets’ consecutivos é bom para o corpo, pernas e condição física. Mas cada encontro é uma nova batalha e temos de estar prontos para esse momento", explicou o campeão do US Open em 2009, após colocar um ponto final na presença inédita do número 20 ATP nos oitavos de final de um Grand Slam.



O argentino e número três mundial quebrou o serviço seis vezes a Coric de 21 anos e salvou o único ‘break point' que enfrentou ao longo das duas horas e 15 minutos de encontro.



"Joguei um ténis sólido do princípio ao fim. Fiz todos os meus jogos de serviço, que é o mais importante no encontro. Também me senti bem com a minha pancada de direita", destacou Del Potro, que vai agora medir forças com John Isner.



Ao contrário do argentino, o norte-americano volta aos quartos de final do ‘major' nova-iorquino ao fim de sete anos, após a presença em 2011, com um triunfo sobre Milos Raonic, por 3-6, 6-3, 6-4, 3-6 e 6-2.



"Felizmente não houve nenhum ‘tie-break'. Não houve um em cinco ‘sets’. É uma grande pressão", defendeu o 11.º cabeça de série, de 33 anos, que precisou de três horas e oito minutos para eliminar o antigo número três do ‘ranking' mundial e garantir, pela segunda vez consecutiva, o acesso ao lote de oito finalistas de um torneio do Grand Slam, depois de Wimbledon.



Na competição feminina, Sloane Stephens deu mais um passo importante rumo à defesa do título alcançado há um ano em Flushing Meadows, o primeiro ‘major' da sua carreira, ao aplicar um duplo 6-3 a Elise Mertens.



Graças a um jogo ofensivo, a número três mundial eliminou a belga (15.ª WTA) em uma hora e 26 minutos e tornou-se no terceiro representante da ‘casa' a garantir vaga na fase seguinte, depois de Serena Williams e John Isner.



Garantida a vitória nos oitavos de final, Stephens volta a encontrar, um ano depois, a letã Anastasija Sevastova nos quartos de final em Flushing Meadows, onde em 2017 levou a melhor, e este ano venceu recentemente no Canadá por duplo 6-2.



Sevastova, por sua vez, impôs-se à sétima pré-designada Elina Svitolina, por 6-3, 1-6 e 6-0 em uma hora e 21 minutos, para repetir os quartos de final alcançados nas duas últimas edições do US Open.