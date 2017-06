Venus Williams envolvida em acidente mortal

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 10:49 | Ténis

A norte-americana Venus Williams, antiga líder do "ranking" mundial, esteve envolvida num acidente de viação, no estado da Florida, Estados Unidos, que originou a morte de um homem de 78 anos, informou a polícia local.



Segundo as autoridades, o acidente ocorreu em 9 de junho, em Palm Beach Gardens, perto da residência da mais velha das irmãs Williams.



O choque entre os dois veículos ocorreu num cruzamento. No outro automóvel seguia um casal, uma mulher, de 68 anos, que conduzia o carro, e o seu marido, de 78, que foram transportados para um hospital.



A mulher sofreu múltiplas fraturas e o homem sofreu um ferimento grave na cabeça, acabando por falecer no hospital duas semanas depois de ser internado.



A polícia garantiu que Venus Williams não conduzia sob o efeito de álcool ou drogas, nem utilizava qualquer dispositivo eletrónico, mas os familiares do casal já instauraram um processo civil à tenista.



A norte-americana prepara-se para disputar o torneio de Wimbledon, terceira prova do ano do "Grand Slam", que se disputa em Londres entre 3 e 16 de julho.