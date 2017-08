Wawrinka falha o resto da época devido a operação ao joelho

Lusa 04 Ago, 2017, 15:51 / atualizado em 04 Ago, 2017, 15:51 | Ténis

“É com tristeza que anunciou que, depois de falar com o médico que me acompanha, tomei a difícil decisão de submeter-me a uma intervenção cirúrgica ao joelho. Ver-nos-emos em 2018”, disse Wawrinka, sem especificar a que altura de 2018 se referia.



A paragem do tenista suíço, aliada à do sérvio Novak Djokovic, que também falhará o resto da temporada devido a uma lesão num cotovelo, significa que o Open dos Estados Unidos deste ano não contará com nenhum dos finalistas da última edição.