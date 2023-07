Ruud, que foi finalista vencido em Roland Garros e venceu o Estoril Open, foi batido pelo 142.º da hierarquia pelo parciais de 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 e 6-0, num encontro que teve a duração de três horas e 28 minutos, no qual o norueguês chegou a ser assistido devido a problemas físicos.



Na terceira ronda, Liam Broady vai enfrentar o canadiano Denis Shapovalov, 29.º do ranking mundial, enquanto Ruud continua sem conseguir passar da segunda ronda na relva do All England Club.