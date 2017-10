Wozniacki já está nas meias-finais do Masters de ténis

Lusa 25 Out, 2017, 17:56 | Ténis

A antiga número um mundial, que só cometeu sete erros não forçados no encontro frente à líder do ‘ranking’ WTA, esteve irrepreensível, enfrentando apenas um ponto de ‘break’, numa vitória consumada em apenas 64 minutos.



“Penso que nunca é fácil defrontares a número um mundial. Este ‘court’ é espetacular para uma jogadora que saiba jogar tanto na ofensiva, como na defensiva”, assumiu a sexta classificada da hierarquia.



Face a uma derrota tão pesada, Halep, que perdeu das duas vezes que encontrou Wozniacki esta temporada, limitou-se a reconhecer que hoje teve um dia mau: “Cometi demasiados erros e ela não falhou.”



Ao somar a sua segunda vitória em Singapura, a dinamarquesa 'carimbou' a passagem às meias-finais, tornando-se a segunda qualificada para a fase seguinte da competição, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, depois da checa Karolina Pliskova.



Quanto a Halep, a romena está obrigada a ganhar a ucraniana Elina Svitolina, que hoje perdeu com a francesa Caroline Garcia, na última jornada do Grupo Vermelho, para avançar rumo às meias-finais.



O desfecho do segundo encontro do dia deixou tudo em aberto, com a oitava tenista do ‘ranking’ a manter viva a esperança de passar às ‘meias’, ao derrotar Svitolina (4.ª), por 6-7 (7-9), 6-3 e 7-5, em duas horas e 45 minutos.



"Foi um duelo incrível. O nosso último encontro, [nos quartos de final] em Pequim, já o tinha sido. Nesse dia foi preciso lutar por cada ponto [para ganhar]”, recordou Garcia.



Para converter-se na primeira francesa a disputar as meias-finais do Masters desde Amélie Mauresmo em 2006, a tenista de 24 anos precisa de derrotar Wozniacki na sexta-feira e esperar que Halep perca com Svitolina.