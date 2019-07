V. Setúbal vence Extremadura e termina pré-época invicto

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jul, 2019, 08:34 / atualizado em 28 Jul, 2019, 08:34 | V. Setúbal

No oitavo e último teste da pré-época, os setubalenses, que terminaram invictos este período, com cinco êxitos e três empates, marcaram através de Éber Bessa, José Semedo e Berto, todos na segunda parte.



Os vitorianos, que atuaram com nove jogadores que transitam da época passada, foram a equipa mais perigosa na primeira parte e podem apenas queixar-se de si próprios por não terem chegado ao intervalo na frente do marcador.



No primeiro lance de perigo, aos 30 minutos, o médio Nuno Valente, assistido pelo marroquino Hachadi, rematou forte para defesa difícil do guarda-redes Casto. Aos 43, foi a vez de Éber Bessa errar, de cabeça, o alvo, após cruzamento de Vasco Fernandes na direita.



No segundo tempo, o Extremadura esboçou uma reação, mas todas as incursões do conjunto do segundo escalão espanhol junto da baliza sadina, sobretudo através de remates de meia distância à figura de Makaridze, foram com facilidade travados pelo guardião da Geórgia.



Aos 66 e 76 minutos, Éber Bessa, de livre direto, e José Semedo, que cabeceou com êxito após um canto da direita, fizeram, respetivamente, o primeiro e segundo golos dos anfitriões.



Aos 90+1, o avançado Berto, que entrou na partida já no decorrer da segunda parte, fechou as contas do jogo. Após uma boa arrancada, o atacante rematou sem hipótese de defesa, para o 3-0 final.