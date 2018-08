V. Setúbal vence Extremadura na apresentação aos sócios

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Ago, 2018, 08:13 / atualizado em 03 Ago, 2018, 08:13 | V. Setúbal

Depois de ter estado em vantagem no marcador, por 3-0, a equipa de Lito Vidigal ainda apanhou um susto nos últimos minutos do encontro, ao permitir que o conjunto da 2.ª divisão espanhola chegasse ao 3-2 final nos últimos dez minutos da partida.



Os golos do Vitória de Setúbal, que fez o oitavo teste da pré-temporada, foram apontados por três dos reforços contratados para 2018/19: Jhonder Cádiz, Zequinha e Éber Bessa, estes dois últimos na conversão de grandes penalidades.



Jogo e altos e baixos







Entre as 12 substituições efetuadas por Lito Vidigal estiveram os mais recentes reforços do clube, ambos oficializados e apresentados na última noite: o guarda-redes Joel Pereira (ex-Manchester United, Inglaterra) e o médio Hildeberto Pereira (ex-Légia de Varsóvia, Polónia).





A equipa de Lito Vidigal entrou muito bem no jogo e colocou-se em vantagem no marcador à passagem do primeiro minuto. Após assistência de Mendy, o avançado venezuelano Jhonder Cádiz, antecipou-se a um adversário e cabeceou para o 1-0.O 2-0 foi obtido de grande penalidade pelo extremo Zequinha, aos 28 minutos. O jogador formado na "cantera" vitoriana cobrou de forma irrepreensível o penálti que teve origem numa falta cometida sobre Mendy no interior da área.Após o intervalo, o Vitória de Setúbal ampliou para 3-0 por Éber Bessa na conversão de outra grande penalidade, aos 79 minutos. O Extremadura respondeu volvidos dois minutos, aproveitando uma desatenção da defesa sadina para chegar ao 3-1 por Airam Cabrera.O avançado do conjunto espanhol voltaria a marcar aos 86 minutos, momento em que, na conversão de uma grande penalidade, fez o segundo golo da sua equipa, que foi insuficiente para evitar o triunfo sadino, por 3-2.