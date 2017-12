Vítor Hugo Valente candidato a presidente do V. Setúbal

Mário Aleixo - RTP 06 Dez, 2017, 09:05 / atualizado em 06 Dez, 2017, 09:05 | V. Setúbal

Depois do pedido de demissão apresentado por Fernando Oliveira do cargo de presidente da direção, no passado dia 21, o advogado revelou já ter informado o líder da Assembleia-Geral (AG) da sua decisão, prometendo apresentar a lista nos próximos dias.



"Por respeito à assembleia-geral informei pessoalmente o seu presidente (Fernando Cardoso Ferreira) que, em cumprimento dos estatutos e dentro do prazo (até 14 de dezembro), vou apresentar uma lista completa nos serviços administrativos".



Vítor Hugo Valente reuniu com o líder da AG e manifestou o seu desacordo pela decisão deste em convocar as eleições para a direção, deixando de fora os restantes órgãos sociais (Assembleia-Geral, Conselho Fiscal e Disciplinar e Vitoriano).

Discordância

"Entendo que a convocatória não respeita os estatutos e solicitei que a alterassem, mas mantém-se intransigente, mantendo a convocatória para um órgão social: a direção. Sou incapaz de não cumprir os estatutos e apresentar uma lista só para a direção. A lista que vou entregar será completa", declarou.



O ex-presidente da SAD vitoriana lamentou a "intransigência" de Fernando Cardoso Ferreira.



"O senhor presidente da Assembleia-Geral disse-me que rejeitava a lista caso a apresente completa. Disse-lhe que se o fizer fica responsável pela não resolução dos problemas do Vitória", relatou.



Vítor Hugo Valente alertou para a premência de resolver a crise diretiva que afeta o atual 16º classificado da I Liga portuguesa de futebol.



"Eu e um grupo de pessoas que me acompanha desde março temos trabalhado todos os dias para encontrar soluções para os gravíssimos problemas do clube. O tempo é muito curto e os problemas de natureza fiscal, desportiva e do PER (Processo Especial de Revitalização) não podem esperar", vincou.



Refira-se que nas eleições de 24 de março de 2017, Fernando Oliveira foi eleito presidente ao recolher 843 votos contra os 340 de António Santos (Lista B) e os 738 de Vítor Hugo Valente (Lista C), tendo sido contabilizados ainda nove votos em branco e oito nulos, perfazendo um total de 1.938 votos em urna.