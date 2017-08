Ciclistas enfrentam o empedrado de Santa Luzia

Mário Aleixo - RTP 09 Ago, 2017, 07:26 / atualizado em 09 Ago, 2017, 07:26 | Volta a Portugal

O ciclista espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) vai partir para a etapa com a camisola amarela no corpo, depois de ter saído da Senhora da Graça com a liderança reforçada.



Um dia após ter conquistado o seu segundo triunfo nesta edição, no alto da Senhora da Graça, Alarcón enfrentará uma jornada aparentemente mais tranquila, na ligação de 179,6 quilómetros entre Boticas e Viana do Castelo.



O pelotão sai da vila do distrito de Vila Real às 12h40 em direção à contagem de terceira categoria, situada logo ao quilómetro 6,8. Ainda dentro de Montalegre, os ciclistas vão encontrar a primeira meta volante do dia (25,8 km).



Antes de cruzarem os outros dois "sprints" intermédios da jornada, em Vila Verde (130,7) e Barroselas (160,8), localidade do veterano Rui Sousa (RP-Boavista), os resistentes desta Volta a Portugal vão subir à contagem de montanha de segunda categoria de Covide, ao quilómetro 103,2.



O grande interesse da jornada está reservado para o final, com o alto de Santa Luzia (3ª categoria), em Viana do Castelo, a coincidir com a meta. A chegada está prevista para as 17h33.



O jornalista da Antena 1, Pedro Ribeiro, já fez o estudo daquilo que os ciclistas vão enfrentar.





Raúl Alarcón (W52-FC Porto) tem agora 25 segundos de vantagem sobre o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) e 29 sobre o seu companheiro português Amaro Antunes. Gustavo Veloso (W52-FC Porto), o grande favorito, saiu da Senhora da Graça em sexto, a 46.