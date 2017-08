Ciclistas respiram fundo e descansam em Fafe

Mário Aleixo - RTP 11 Ago, 2017, 08:34 / atualizado em 11 Ago, 2017, 08:34 | Volta a Portugal

Esta sexta-feira será passada com a realização de treinos ligeiros das equipas e algumas atividades desportivas de lazer para populares a principal das quais será a realização de uma etapa de 80 km, com partida e chegada na Avenida 25 de Abril.



A 79ª Volta a Portugal regressa à estrada este sábado com a realização da 7ª etapa, uma ligação de 161,9 km entre Lousada e Santo Tirso, a incluir a meta no Santuário da Senhora da Assunção, uma contagem e montanha de 2ª categoria.



Hino ao ciclismo



Na etapa de quinta-feira, entre Braga e Fafe, houve um autêntico hino ao ciclismo, com fugas, ataques e contra-ataques e 36 corredores a chegarem atrasados cerca de meia-hora.



Rui Sousa, da RP-Boavista, protagonizou a última escapada do dia e acabou por chegar isolado à meta com quatro segundos de vantagem sobre um grupo de nove corredores onde se encontravam todos os favoritos à vitória final à exceção de Alejandro Marque, do Sporting-Tavira que chegou com mais de um minuto de atraso e foi o grande perdedor do dia.



O chileno Matias Munoz foi expulso da corrida por ir agarrado ao carro da sua equipa, a Unieuro Trevigiani.



Esta formação ainda foi penalizada com várias multas e o carro relegado para a cauda da caravana na etapa de sábado.



Rui Sousa na hora da despedida



Rui Sousa será o principal protagonista de uma conferência de imprensa a realizar esta sexta-feira, em Fafe, na qual o corredor deverá oficializar a sua despedida, no mesmo local onde na quinta-feira obteve, aos 41 anos, um triunfo inesquecível.