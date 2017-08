Edgar Pinto desiste na Volta a Portugal

Mário Aleixo - RTP 07 Ago, 2017, 10:34 / atualizado em 07 Ago, 2017, 10:35 | Volta a Portugal

Edgar Pinto, que caiu, no domingo, no último quilómetro da segunda etapa da Volta a Portugal, não sofreu qualquer fratura, mas tem, de acordo com José Augusto Silva, "um hematoma muito grande ao nível do quadríceps e um problema no tendão no joelho" que o impedem de continuar em prova.



O líder da LA Alumínios-Metalusa-Blackjack, um dos candidatos à vitória final, já foi transferido para o Hospital de Aveiro, depois de ter passado a noite no de Castelo Branco.



O corredor de Albergaria-a-Velha, de 31 anos, tem um longo historial de quedas na Volta a Portugal, tendo, contudo, sido quarto classificado em 2013 e quinto em 2014.



No domingo, Pinto caiu na aproximação à meta em Castelo Branco, ponto final de uma tirada de 214,7 quilómetros desde Reguengos de Monsaraz.



A terceira etapa da Volta a Portugal arranca às 13h10 de Figueira de Castelo Rodrigo e vai percorrer 162,7 até Bragança.