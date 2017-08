Lisboa assiste às primeiras pedaladas da Volta

Mário Aleixo - RTP 04 Ago, 2017, 08:04 / atualizado em 04 Ago, 2017, 08:04 | Volta a Portugal

O exercício individual contra o cronómetro dos 140 ciclistas inscritos começará às 15h06, com a saída do francês Kevin Lebreton (Armée de Terre) e terminará cerca de duas horas depois, quando o dorsal número um, o português Rui Vinhas (W52-FC Porto), se fizer à estrada.



O campeão de 2016 aparece na ordem da partida do prólogo como último ciclista a partir da Praça do Império, às 17h25, arrancando 17 minutos depois do principal favorito, o seu colega espanhol Gustavo Veloso.



Antes de Vinhas, saem para a estrada os veteranos portugueses Sérgio Paulinho (Efapel) e Rui Sousa (RP-Boavista), com Edgar Pinto (LA Alumínios-Metalusa-Blackjack) a partir às 17h22, imediatamente depois do italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) e do espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé).



Os ciclistas partem com um minuto de diferença entre si e terão de cumprir os 5,4 quilómetros espraiados junto ao Tejo, com partida e chegada na Praça do Império, num percurso totalmente plano e rápido, que poderá ter no vento um fator decisivo.



A reportagem total da prova será feita pela Rádio e Televisão de Portugal (RTP), através dos seus canais de televisão e rádio.



No dia da apresentação das equipas, em Lisboa, o jornalista Carlos Manuel Albuquerque registou a opinião de alguns dos principais internevientes na corrida.





Em conversa com o diretor da prova Joaquim Gomes, o jornalista da Antena 1, Pedro Ribeiro, ficou a saber o que pensa o responsável máximo pela corrida sobre o que pdoerá acontecer e algumas das novidades que estão previstas para o próximo ano.A 79ª Volta a Portugal disputa-se entre esta sexta-feira e 15 de agosto, num total de 1.626,9 quilómetros, de Lisboa a Viseu.