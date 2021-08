Maurício Moreira vence na Senhora da Graça e Amaro Antunes segura amarela

Após os 145,5 quilómetros entre Boticas e o Monte Farinha, em Mondim de Basto, Moreira cortou a meta em 3:47.36 horas, menos oito segundos do que Amaro Antunes e 14 do que Joni Brandão (W52-FC Porto).



Na geral, Antunes, vencedor em 2020, tem 42 segundos de avanço sobre Mauricio Moreira e 55 sobre Frederico Figueiredo (Efapel).



A 82.ª edição da Volta a Portugal termina no domingo, com um contrarrelógio de 20,3 quilómetros em Viseu.