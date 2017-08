Pelotão da Volta continua a enfrentar a montanha

Mário Aleixo - RTP 10 Ago, 2017, 07:49 / atualizado em 10 Ago, 2017, 07:51 | Volta a Portugal

A equipa do W52-FC Porto continua a dominar a corrida com o Sporting-Tavira à espreita | Nuno Veiga-Lusa

Uma etapa traiçoeira a incluir o famoso Salto da Pedra Sentada- 1600 metros de terra batida que podem criar problemas em situações de quedas, furos ou avarias. Percurso a incluir várias ratoeiras para as quais os candidatos têm de estar preparados. A "tirada" conta com metas volantes em Póvoa de Lanhoso, Celorico de Basto e Fafe, para além de quatro contagens de montanha 40,2 km (3ª categoria), 131,1 (1ª), 163,8 (2ª) e 177,9 (4ª).



O emblemático Salto da Pedra Sentada faz hoje a sua aparição, na sexta etapa para a qual o ciclista espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) vai partir de amarelo.



Os 127 resistentes saem da Praça Municipal de Braga, às 12h15, e vão perder-se nas proximidades da cidade dos arcebispos até começarem a escalar o Bom Jesus, a mais emblemática subida da localidade, onde está instalada uma contagem de terceira categoria (40,2).



De seguida, o pelotão passa nas metas volantes de Póvoa de Lanhoso (61,9) e Celorico de Basto (122,5), antes de encarar a empreitada mais complicada da jornada, os 8,2 quilómetros de subida ao alto do Viso, coincidente com uma contagem de primeira categoria (131,1).



O sobe e desce continua na aproximação a Fafe, onde será feita uma primeira passagem pela meta depois de ser cruzada a terceira meta volante da sexta etapa (150,6). O emblemático Salto da Pedra Sentada aparece ao quilómetro 163,8, assumindo-se como uma contagem de segunda categoria.



Antes da chegada à Praça 25 de Abril, prevista para as 17h34, o pelotão ainda vai subir à quarta categoria de Golães (177,9).



Raúl Alarcón tem 25 segundos de vantagem sobre o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), com Amaro Antunes (W52-FC Porto) a ocupar a terceira posição, a 29 segundos.No dia de ontem a fuga do dia protagonizada por Luís Afonso, da LA-Metalusa, Mikel Bizkarra, da Euskadi, e Yann Guyot, da Armée de Terre, não chegou a assustar o pelotão tendo sido neutralizada ao quilómetro 171. No final um "sprint" restrito aos principais candidatos foi ganho por Gustavo Veloso, da W52-FC Porto.Sexta-feira é dia de descanso ficando a faltar quatro etapas para o final da competição a 15 de agosto, em Viseu.