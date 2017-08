Raúl Alacrón defende amarela na Senhora da Assunção

Mário Aleixo - RTP 12 Ago, 2017, 10:40 / atualizado em 12 Ago, 2017, 10:40 | Volta a Portugal

A 79ª Volta a Portugal regressa hoje à estrada após o descanso para cumprir a sétima etapa, uma ligação entre Lousada e o Santuário da Senhora da Assunção, para a qual o ciclista espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) partirá de amarelo.



Cumprido o único dia de descanso da prova rainha do calendário nacional, o pelotão, composto ainda por 122 corredores, volta à estrada para a fase decisiva da competição.



Com o ponto alto da jornada reservado para a chegada ao Santuário da Senhora da Assunção, uma contagem de segunda categoria coincidente com a meta, os ciclistas começarão por encontrar, ao quilómetro 102,2, a Serra de Campelos (4ª), já depois de terem passado pela meta volante de Penafiel (84,6).



Antes de começarem a percorrer os mais de seis quilómetros de subida ao ponto mais alto da Santo Tirso, onde a chegada está prevista para as 17h24, o pelotão ainda vai poder disputar dois "sprints" intermédios, em Valongo (131,5) e Santo Tirso (153,5).



Raúl Alarcón vai partir para a sétima etapa com 24 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), e 30 sobre o terceiro, o seu companheiro português Amaro Antunes.