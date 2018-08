Raul Alarcón tem três dias para resistir aos ataques

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Ago, 2018, 07:36 / atualizado em 10 Ago, 2018, 07:36 | Volta a Portugal

Esta sexta-feira a 8.ª etapa da Volta será um autêntico massacre para as pernas dos ciclistas, na véspera da subida à mítica Senhora da Graça.



A partida dá-se em Barcelos tendo pelo meio três metas volantes e quatro prémios de montanha, designadamente em Portela do Vade, Geraz do Minho, e duas subidas ao Sameiro, sendo a última de segunda categoria.



O final será uma descida acentuada até Braga onde está instalada a meta final.



A classificação geral individual continua a ser liderada por Raul Alarcón (W52-FC Porto), seguido de Joni Brandão (Sporting-Tavira) a 52 segundos e Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano) a 1m 41s.



Raul Alarcón lidera ainda as classificações da Montanha e Combinado; a camisola dos Pontos é de Vicente de Mateos; a Juventude é de X. Errazkin (Vito-Feirense) e a classificação por Equipas tem o Sporting-Tavira em 1.º lugar.