Rui Sousa vence sexta etapa, Alarcón conserva liderança

Lusa 10 Ago, 2017, 17:40 / atualizado em 10 Ago, 2017, 18:09 | Volta a Portugal

O corredor minhoto, de 41 anos, destacou-se no troço de terra do Salto da Pedra Sentada, contagem de montanha de segunda categoria a menos de 20 quilómetros da meta, e concluiu a tirada em 4:41.50 horas, com quatro segundos de avanço sobre o grupo principal, encabeçado pelo espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) e pelo italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).

Na véspera do dia de descanso, Alarcón chegou na quinta posição e mantém a camisola amarela, 24 segundos à frente de Nocentini e com 30 de vantagem sobre o seu colega Amaro Antunes, numa etapa em que o Sporting-Tavira viu o espanhol Alejandro Marque terminar a etapa a 1.23 minutos do vencedor e perder a quarta posição para De Mateos.