Volta a Portugal: Frederico Figueiredo abandona antes da última etapa

Lusa Comentários 11 Ago, 2019, 16:35 | Volta a Portugal

Figueiredo, que seguia em sétimo lugar e era o único ‘leão’ no ‘top 10’ da prova antes do ‘crono’ final, de 19,5 quilómetros, não resistiu aos ferimentos que contraiu na nona etapa, antes da subida ao alto da Senhora da Graça.



O português explicou à Lusa no sábado que tinha “uma fratura no pulso direito”, tendo sido depois “observado no hospital, com fraturas no braço”, adiantou a organização, e deslocou-se à partida, em Gaia, mas apenas “para apoiar os companheiros”.



A 81.ª edição da Volta a Portugal termina hoje no Porto, na Avenida dos Aliados, após um contrarrelógio de 19,5 quilómetros que vai decidir o vencedor final, entre o líder Jóni Brandão (Efapel), João Rodrigues (W52-FC Porto), segundo a 41 centésimos, e o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), terceiro a 40 segundos.