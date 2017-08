Volta a Portugal: Vicente De Mateos vence oitava etapa

RTP 13 Ago, 2017, 18:12 / atualizado em 13 Ago, 2017, 18:18 | Volta a Portugal

Numa etapa com partida em Gondomar e uma extensão de 159,8 quilómetros, De Mateos foi o mais forte entre os favoritos no sprint final, batendo Daniel Mestre e o italiano Marco Tizza, segundo e terceiro, respetivamente, com o mesmo tempo do vencedor (4:06.29 horas).

O espanhol Gustavo Veloso e o italiano Rinaldo Nocentini chegaram logo depois, também com o mesmo tempo.

Com a bonificação da vitória e o corte de quatro segundos para Alarcón, oitavo na etapa, De Mateos colocou-se na segunda posição, a 14 segundos do camisola amarela.

O resultado de hoje permitiu-lhe ultrapassar Nocentini, que está agora a 19 segundos do líder. O espanhol Gustavo Veloso, no quarto lugar, encurtou a diferença para 26 segundos.

A etapa deste domingo aconteceu na véspera da nona e penúltima etapa, que liga a Lousã à Guarda (184,1 quilómetros) com passagem pela Torre, no topo da Serra da Estrela.

c/ Lusa