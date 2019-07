Volta a Portugal: Vito-Feirense quer tentar sempre vencer

Lusa Comentários 29 Jul, 2019, 11:53 | Volta a Portugal

“Vamos [à Volta] sempre para tentar vencer. A geral não será fácil, mas o espírito é de tentar vencer a Volta a Portugal. Não é fácil, mas o Jesús del Pino dá-me garantias de, se as coisas correrem bem, estar nessa luta”, diz à Lusa o diretor desportivo, Joaquim Andrade.



O líder dos ‘fogaceiros’ explica que “pelo menos lutar pelo pódio” está ao alcance de Pino, que há poucos dias foi segundo classificado na Clássica de Ordizia, em Espanha, e em 2018 foi 22.º da geral final da Volta.



Apesar da aposta no líder, há “outros corredores na equipa que são garantias noutro tipo de etapas”, como os ‘sprinters’ João Matias e o espanhol Óscar Pelegri, razão pela qual estará em funcionamento “uma estratégia aberta” que se vai adaptando de dia para dia.



Esta época, “as coisas custaram a encarreirar”, entre lesões e quedas e uma equipa “que foi remodelada e estava a começar a correr junta”, mas agora estão “no ponto ideal”. “Chegamos no máximo das nossas capacidades”, garante Joaquim Andrade.



A época começou a melhorar, diz, após a Volta a Castela e Leão, em que João Matias foi segundo ao 'sprint' na terceira e última etapa, em abril, mudando o estado de espírito da equipa que tem ficado "cada vez melhor".



Olhando para o percurso da 81.ª edição, este é “muito propício aos trepadores”, com “menos dias que o habitual” para os ‘sprinters’, num ano em que, à semelhança de 2018, o calor pode tornar-se “muito importante”.



A 81.ª edição da Volta a Portugal arranca na quarta-feira com um prólogo em Viseu, terminando no dia 11 de agosto no Porto, após um contrarrelógio individual iniciado em Vila Nova de Gaia.