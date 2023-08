Volta. Delio Fernández defende amarela a caminho da Guarda

Em véspera de dia de descanso, a acidentada sexta tirada vai para a estrada às 12h50, com os corredores a encontrarem logo uma meta volante ao quilómetro 15,3, ainda em Penamacor.A primeira de seis contagens de montanha do dia surge na Sortelha (54,2), uma terceira categoria localizada pouco antes do sprint intermédio do Sabugal (66,6). A primeira passagem pela meta, na Guarda, tem a mesma classificação (103,3), assim como a subida de Aldeia Viçosa (125,6).Antes da sempre difícil chegada à Guarda, prevista para as 17h26, o pelotão tem ainda de subir a Videmonte, uma segunda categoria localizada aos 138,7 quilómetros, que antecede a meta volante de Trinta (147,8), encontrando ainda outra terceira categoria na Guarda (159).O vencedor da sexta etapa enfrenta uma derradeira terceira categoria coincidente com a meta, instalada no Largo General Humberto Delgado.